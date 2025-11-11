«Schifani vada a casa» Sit-In del Pd messinese davanti agli ospedali

Il Partito Democratico messinese ha annunciato una mobilitazione prevista per mercoledì 12, alle ore 15:00, davanti agli ospedali di Taormina e di Barcellona Pozzo di Gotto. L’iniziativa rientra nelle proteste promosse a livello regionale dal Pd per chiedere le dimissioni del Governo guidato da Renato Schifani. A darne comunicazione è stato il segretario provinciale Armando Hyerace, che ha spiegato le ragioni della scelta dei luoghi individuati per la manifestazione.

“Abbiamo deciso di protestare davanti agli ospedali perché la sanità rappresenta il simbolo del fallimento amministrativo degli ultimi anni” ha dichiarato Hyerace. Il segretario ha fatto riferimento alle “liste d’attesa prolungate, ai ritardi nei servizi e al rischio di compromettere strutture d’eccellenza, come il reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina”.

Secondo Hyerace, la situazione attuale non sarebbe riconducibile soltanto alle vicende giudiziarie che coinvolgono alcuni esponenti politici regionali. “Il quadro che emerge dalle indagini su Cuffaro e altri rappresentanti – ha affermato – evidenzia un sistema di potere in crisi e incapace di garantire credibilità”. Il segretario ha aggiunto che, a suo giudizio, “non basteranno rimpasti o interventi temporanei” e che sarebbe necessario “ridare la parola ai cittadini tramite nuove elezioni”.

Il sit-in avverrà in contemporanea con iniziative analoghe in altre province siciliane, nell’ambito di una mobilitazione regionale coordinata dal Partito Democratico.

