Schifani, prima il ricorso contro Tardino poi l’offerta di assessorato

Il capogruppo del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana, Michele Catanzaro, ha criticato il presidente della Regione Renato Schifani in merito alle ultime decisioni politiche. Catanzaro ha richiamato l’attenzione sulla contraddizione tra l’iniziativa del presidente di impugnare davanti al Tar la nomina di Annalisa Tardino, designata dal ministro Matteo Salvini alla guida dell’Autorità portuale di Palermo, e la successiva proposta rivolta alla stessa Tardino di entrare nella giunta regionale con un incarico da assessore.

Secondo Catanzaro, tale atteggiamento evidenzierebbe un quadro politico confuso, condizionato anche dalle dinamiche interne a Forza Italia. “Il presidente Schifani, forse logorato dalla guerra interna a Forza Italia, appare sempre più confuso: prima presenta ricorso al Tar contro la nomina da parte del ministro Matteo Salvini di Annalisa Tardino all’Autorità portuale di Palermo, il giorno dopo elogia Salvini e offre alla Tardino una poltrona da assessore nella sua giunta regionale”, ha dichiarato.

Catanzaro ha aggiunto un riferimento ai prossimi lavori parlamentari: “Ci auguriamo che alla ripresa dei lavori dell’Ars, quando si discuterà la manovra-quater, Schifani abbia le idee un po’ più chiare”. Le dichiarazioni del capogruppo del Pd si inseriscono in un contesto politico regionale caratterizzato da tensioni tra le diverse componenti della maggioranza e da un confronto serrato sulle nomine istituzionali e sugli equilibri interni alla giunta.

👁 Articolo letto 236 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.