Schifani: “Palermo prenda esempio dalla gestione dei rifiuti di Messina”

Si è conclusa questa mattina a Palazzo Zanca l’iniziativa “65% e oltre!”, promossa da Messina Servizi Bene Comune e dedicata alla gestione dei rifiuti e al riciclo. L’evento ha visto gli interventi di figure di spicco, tra cui l’ex sindaco Cateno De Luca e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Quest’ultimo ha sottolineato i risultati ottenuti dalla città di Messina nella raccolta differenziata, definendola un esempio virtuoso per l’intera regione. “Messina è un fiore all’occhiello tra le città metropolitane della Sicilia. I dati parlano chiaro, e chiunque voglia amministrare con serietà deve prenderne atto”, ha dichiarato Schifani. Il presidente ha evidenziato come la gestione efficiente dei rifiuti rappresenti una priorità per il governo regionale, con l’obiettivo di estendere il modello messinese ad altre realtà.

Schifani ha poi fatto un confronto con Palermo, sottolineando il divario nei risultati della raccolta differenziata: “A Palermo siamo ancora al 13%. Oggi dico alla mia città di svegliarsi e prendere esempio da chi sta facendo bene, come Messina”. Ha riconosciuto il lavoro svolto dall’amministrazione locale, lodando sia il sindaco Federico Basile che l’ex primo cittadino Cateno De Luca per l’impegno dimostrato nel migliorare il servizio.

Nel corso del suo intervento, Schifani ha ribadito il suo impegno per il rinnovamento della macchina amministrativa regionale. “Ho sostituito tredici direttori generali su quindici per contrastare una burocrazia che spesso ostacola le decisioni”, ha affermato.

Il presidente ha inoltre confermato l’importanza dei termovalorizzatori, annunciando l’intenzione di avviarne la realizzazione entro il 2027. “Senza un incremento della raccolta differenziata in tutta la Sicilia, non potremo realizzarli”, ha spiegato, invitando città come Palermo e Catania a migliorare le proprie performance.

Infine, Schifani ha lasciato intendere la possibilità di una sua ricandidatura alla guida della Regione, affermando: “La coalizione deciderà, ma sono pronto a proseguire il lavoro iniziato, compresa la realizzazione dei termovalorizzatori”. Ha concluso sottolineando come, al momento del suo insediamento, la Sicilia fosse priva di un piano rifiuti strutturato, evidenziando l’importanza di un cambiamento concreto nel settore.

