Schifani incontra Pappalardo: focus sul Caro Voli in Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto questa mattina a Palazzo d’Orléans il numero uno di ITA Airways, Sandro Pappalardo. Nel corso di un colloquio definito interlocutorio, Schifani ha posto l’accento sull’aggravarsi del fenomeno del “caro voli”, denunciando come “il costo delle tariffe aeree, in particolare in prossimità delle principali festività, raggiunga livelli tali da penalizzare i cittadini siciliani”.

Il governatore ha quindi ripercorso le iniziative avviate dal governo regionale circa un anno fa, finalizzate a tutelare il diritto alla mobilità dei residenti. Tra queste misure figura il rimborso parziale del prezzo del biglietto per i voli da e per la Sicilia, erogato attraverso un sistema di voucher destinato a contenere l’impatto dei rincari sulle famiglie.

Sandro Pappalardo ha definito “strategica” la posizione geografica dell’isola per le rotte nazionali e internazionali di ITA Airways, e ha espresso apprezzamento per le misure messe in atto da Palazzo d’Orléans. “Abbiamo subito applicato la scontistica prevista per i siciliani”, ha dichiarato, ribadendo l’intenzione di approfondire ulteriori forme di collaborazione nei prossimi incontri. Conclusa la sessione di lavoro, le parti si sono aggiornate su possibili sviluppi per consolidare il dialogo tra istituzioni e vettore aereo.

👁 Articolo letto 104 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.