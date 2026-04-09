Schifani incontra la presidente Ispra Gallone a Palazzo d’Orléans

Nella mattinata odierna, presso Palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, il presidente Renato Schifani ha incontrato la neo presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Maria Alessandra Gallone.

Il colloquio ha riguardato le principali questioni connesse alla tutela ambientale, alla sostenibilità e alla gestione del territorio. Particolare attenzione è stata riservata alle criticità e alle prospettive che interessano il contesto siciliano, con riferimento alle politiche di protezione dell’ambiente e alla valorizzazione delle risorse locali.

Nel corso dell’incontro, il presidente Schifani ha formulato gli auguri di buon lavoro alla nuova guida dell’Ispra, evidenziando l’importanza di un rapporto di collaborazione istituzionale. In tal senso, è stata espressa la volontà di rafforzare il coordinamento tra l’ente nazionale e l’amministrazione regionale, con l’obiettivo di sviluppare iniziative condivise in materia ambientale.

Il confronto si inserisce nel quadro delle relazioni tra la Regione Siciliana e gli organismi tecnici nazionali, con l’intento di promuovere azioni congiunte sui temi della salvaguardia ambientale e dello sviluppo sostenibile.

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