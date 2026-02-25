Schifani incontra il nuovo prefetto di Ragusa Tania Giallongo

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha accolto a Palazzo d’Orléans il nuovo prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, in occasione di una visita istituzionale di cortesia. Originaria di Avola e di professione avvocato, Giallongo si è insediata alla guida della Prefettura lo scorso 7 gennaio, dopo aver maturato esperienze amministrative nel territorio ibleo, dove aveva già svolto l’incarico di commissario a Scicli.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi legati alle necessità della provincia di Ragusa, con particolare attenzione agli aspetti connessi alla sicurezza e alla gestione del territorio. Al centro del confronto anche il ruolo della collaborazione tra istituzioni e la necessità di sviluppare sinergie operative tra amministrazioni pubbliche, forze dell’ordine ed enti locali. L’obiettivo condiviso, secondo quanto emerso, è quello di rafforzare la tutela e la valorizzazione delle risorse locali attraverso un’azione coordinata.

Al termine del colloquio, il presidente della Regione ha consegnato al prefetto il crest istituzionale della Regione Siciliana, formulando gli auguri per il nuovo incarico. Schifani ha inoltre annunciato una visita ufficiale prevista per la prossima primavera a Comiso, nel Ragusano.

L’iniziativa sarà legata al progetto di potenziamento e rilancio dell’aeroporto di Comiso, su cui la Regione è attualmente impegnata. Lo scalo è considerato un’infrastruttura di rilievo strategico per il sistema regionale, in particolare per quanto riguarda la mobilità e l’organizzazione dei servizi sul territorio.

