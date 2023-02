Schifani e la Protezione Civile: incontro con i prefetti per monitorare il maltempo in Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato in video conferenza i prefetti dell’isola per fare il punto sul maltempo che sta investendo la regione. Durante l’incontro, il presidente ha sottolineato l’importanza della Protezione Civile regionale e ha ringraziato il personale e i volontari che lavorano quotidianamente per assistere la popolazione.

Schifani ha voluto sentire direttamente dai prefetti e dai responsabili provinciali di Protezione Civile qual è la situazione attuale nei vari territori. Ha chiesto un continuo monitoraggio delle aree di crisi e si è detto tranquillizzato dalla constatazione che, al momento, non ci sarebbero pericoli per le persone, ma solo danni alle infrastrutture.

Il presidente ha espresso parole di apprezzamento anche per il capo della Protezione Civile della presidenza della Regione, Salvo Cocina, annunciando la sua riconferma alla guida del dipartimento per i prossimi anni.

La Regione Siciliana si sta dimostrando all’altezza della situazione e pronta a fronteggiare il maltempo che sta investendo la regione. La Protezione Civile regionale è un esempio di efficienza e abnegazione, e rappresenta un vero orgoglio per la regione.