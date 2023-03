Schifani e Galvagno ospiti sulla portaerei “George H.W. Bush”: la Sicilia centro nevralgico delle relazioni tra Stati Uniti e Italia

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno hanno ringraziato la Marina militare americana per l’attività di tutela dell’Italia e dell’Europa, durante una visita a bordo della portaerei americana “George H.W. Bush” nel Mar Tirreno meridionale. La visita ha avuto lo scopo di sottolineare il ruolo centrale della Sicilia nelle relazioni degli Stati Uniti con l’Italia e gli altri Paesi alleati e di illustrare le operazioni integrate a sostegno della sicurezza marittima nell’ambito della NATO.

Durante la visita, Schifani ha sottolineato l’importanza strategica della Sicilia nel Mediterraneo e ha ringraziato i militari americani e le forze armate della NATO per il contributo fondamentale che danno per la sicurezza e la tutela delle popolazioni e dei paesi. Galvagno, invece, ha affermato che l’Italia e l’Europa hanno nella Marina militare americana un alleato cruciale, un partner e un amico straordinario.

Il contrammiraglio Dennis Velez, comandante del “Carrier Strike Group 10”, George H. W. Bush, ha incontrato i rappresentanti siciliani ed espresso la gratitudine ai partner e agli amici italiani e siciliani per il continuo supporto offerto alla loro alleanza e alla Marina militare americana. Ha anche evidenziato il ruolo fondamentale della Sicilia a sostegno delle operazioni nell’area di competenza del Comando europeo degli Stati Uniti.

Il capitano Dave Pollard, comandante della “George H.W. Bush”, ha aggiunto che ogni aspetto della loro missione, dal supporto logistico all’assistenza e alle cure, lo devono all’accoglienza e all’ospitalità dei siciliani, e ha ringraziato la regione per il supporto continuo.

La visita di Schifani e Galvagno ha sottolineato l’importanza della Sicilia come centro nevralgico delle relazioni tra Stati Uniti e Italia, nonché come elemento chiave per la sicurezza marittima nell’area del Mediterraneo. La presenza della portaerei “Bush” contribuisce a mantenere un livello molto alto di sicurezza e stabilità nella regione.

