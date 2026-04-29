Schifani completa la giunta: nominati tre nuovi assessori

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha formalizzato la nomina di tre nuovi componenti della giunta, completando l’assetto dell’esecutivo regionale. A entrare a Palazzo d’Orléans sono Nuccia Albano, Elisa Ingala e Marcello Caruso.

Albano, medico legale con incarichi di consulenza per autorità giudiziarie in ambito siciliano, torna alla guida dell’assessorato alla Famiglia, politiche sociali e lavoro. Ingala, commercialista con precedenti esperienze amministrative nel Comune di Caltanissetta e attività di gestione di aziende sottoposte a sequestro, assume la responsabilità della Funzione pubblica e delle autonomie locali. Caruso, già impegnato in incarichi amministrativi a Palermo e alla guida di società partecipate, viene designato all’assessorato della Salute, subentrando a Daniela Faraoni.

Le nuove nomine consentono di colmare le posizioni rimaste vacanti dallo scorso 10 novembre e temporaneamente assegnate allo stesso Schifani.

«Si ripristina la giunta al completo – ha dichiarato Schifani – condizione per proseguire con ancora maggiore efficacia, in quest’ultima parte della legislatura, l’azione amministrativa e dare piena attuazione agli impegni assunti con i siciliani».

Il presidente ha inoltre espresso riconoscimento nei confronti di Faraoni «per il lavoro svolto in questo anno con impegno e competenza alla guida dell’assessorato della Salute». I nuovi assessori presteranno giuramento all’Ars nella prima seduta disponibile.

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