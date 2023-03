Schifani chiede il confronto con lo Stato sulla questione dell’autonomia differenziata

La questione dell’autonomia differenziata è tornata al centro del dibattito politico, con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha chiesto il confronto con lo Stato per riattivare le prerogative perse dalla Sicilia.

Schifani ha commentato l’approvazione in Conferenza delle Regioni del testo sull’autonomia differenziata, sottolineando che la Sicilia è già una regione a Statuto speciale e che gode di piena autonomia finanziaria prevista dagli articoli 36 e 37 dello Statuto. Tuttavia, il presidente ha sottolineato la necessità di riattivare le prerogative perse, non certo per colpa dei governi più recenti, ma per le decisioni delle classi politiche siciliane del passato che hanno ceduto alle pressioni nazionali.

Schifani ha anche annunciato di aver chiesto al ministro Calderoli di riaprire il tavolo per la riattivazione di queste prerogative e per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione nella sua nuova formulazione, con il principio dell’insularità inserito sul finire della precedente legislatura che dà diritto a Sicilia e Sardegna a ottenere sui trasporti un indennizzo per i disagi provocati dalla peculiarità geografica.

Il presidente ha ribadito la sua volontà di non voler creare uno scontro, ma un confronto con lo Stato e di essere il tutore dei diritti dei siciliani, delle nostre prerogative, dell’articolo 119 e dell’insularità e non certo un traditore.

Schifani ha anche commentato il progetto esitato in Conferenza Stato-Regioni, sottolineando che si tratta di un primo punto di partenza votato da tutte le Regioni di centrodestra e che sono state introdotte, nel corso di questi mesi di dibattito, grandi modifiche. In particolare, il ruolo del Parlamento che dovrà pronunciarsi sui pareri (al posto delle Commissioni) e l’individuazione dei Lep, che sarà molto più lunga e articolata, ma sono previste novità anche sui costi standard e sul costo storico.

