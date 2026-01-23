Schifani: «Avviate le procedure per l’emergenza maltempo»

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha effettuato un sopralluogo lungo la costa ionica del Messinese per verificare direttamente i danni provocati dalle mareggiate legate al ciclone Harry. Nel corso della visita, il governatore ha descritto il quadro riscontrato come particolarmente critico, sottolineando l’impegno delle istituzioni regionali e nazionali nel garantire risorse e interventi necessari.

«Ho voluto constatare di persona l’entità dei danni e valutare gli interventi da attivare», ha dichiarato Schifani, spiegando che la Regione ha già provveduto alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale. Secondo quanto riferito, il riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale da parte del governo è atteso nei prossimi giorni, con l’obiettivo di accelerare le procedure e consentire l’accesso ai finanziamenti utili alla fase di ricostruzione. Il presidente ha inoltre comunicato di avere informato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulle condizioni dei territori colpiti.

La prima tappa del sopralluogo si è svolta a Mazzeo, frazione di Taormina, dove Schifani ha visitato la piazza sul mare Salvatore D’Acquisto, gravemente danneggiata, e le infrastrutture compromesse, tra cui la condotta fognaria. Con lui erano presenti, tra gli altri, il capo della Protezione civile regionale e commissario per l’emergenza Salvo Cocina, il prefetto di Messina Cosima Di Stani e il sindaco metropolitano Federico Basile. Presente anche l’ingegnere Antonino Puleio, presidente del consorzio Messina-Catania, che ha messo a disposizione mezzi e tecnici per gli interventi urgenti.

Successivamente il presidente si è recato a Santa Teresa di Riva, accompagnato dal sindaco Danilo Lo Giudice, dove il lungomare ha riportato danni estesi alla sede stradale, ai muri di contenimento e ai sottoservizi. L’ultima visita ha riguardato Furci Siculo, dove il sindaco Matteo Francilia ha mostrato il tratto di litorale interessato dalle maggiori criticità.

