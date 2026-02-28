Schifani avvia il piano contro l’erosione costiera tra Patti e Tusa

È stata avviata la fase di analisi preliminare per il contrasto dell’erosione costiera lungo il tratto tirrenico compreso tra Patti e Tusa. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, coordinata dal presidente della Regione Renato Schifani, ha dato impulso alle procedure necessarie per la definizione dei piani di caratterizzazione ambientale del litorale interessato.

L’iniziativa rappresenta un passaggio essenziale per il completamento della progettazione esecutiva del cosiddetto «contratto di costa», programma di interventi destinato alla tutela e alla salvaguardia del versante tirrenico della provincia di Messina. Il progetto punta alla difesa del territorio costiero, al recupero dell’equilibrio dell’ecosistema naturale e alla riqualificazione dell’intera fascia litoranea.

Nell’ambito delle attività in corso saranno stabilite le modalità operative per la realizzazione delle opere di protezione delle coste nei Comuni coinvolti nel contratto di costa Tirreno 1. Gli interventi interesseranno Acquedolci, Brolo, Capo d’Orlando, Caronia, Gioiosa Marea, Motta D’Affermo, Naso, Patti, Piraino, Reitano, Sant’Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra, Torrenova e Tusa.

Il programma prevede il recupero delle barriere a mare lungo un tratto costiero di 84 chilometri, oltre alla realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali finalizzate alla mitigazione dei fenomeni erosivi. L’iter si inserisce nel percorso tecnico già avviato dagli uffici coordinati da Sergio Tumminello, volto alla definizione degli strumenti operativi per la protezione e la valorizzazione del litorale interessato.

