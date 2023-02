Schifani annuncia la dichiarazione dello stato di crisi per la Sicilia colpita dal maltempo

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato la dichiarazione dello Stato di Crisi in seguito al maltempo che ha colpito la regione. Durante un incontro con i sindaci del Ragusano e le autorità locali, Schifani ha espresso la sua vicinanza ai territori colpiti e ha ringraziato i sindaci e i prefetti per il loro impegno e il loro contributo nella gestione della crisi.

Il presidente ha annunciato che il governo regionale, insieme alla Protezione Civile regionale, interverrà immediatamente sulla base dei suggerimenti delle autorità locali per risolvere le necessità più urgenti. Utilizzeranno i fondi regionali e chiederanno anche fondi extra regionali per far fronte alla situazione.

Schifani ha evidenziato che la natura sta cambiando e che è necessario adeguare il sistema di protezione dei territori per far fronte alle ondate di calore in estate e alle fortissime precipitazioni in inverno. Ha sottolineato la necessità di un ritorno alle Province, che avevano il compito di vigilare sul territorio, e ha annunciato che il governo se ne occuperà nelle prossime settimane.