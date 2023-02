Schifani a Comiso per promuovere lo sviluppo dell’area cargo all’aeroporto

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato il Comune e la società di gestione dell’aeroporto di Comiso per discutere la realizzazione di un’area cargo nello scalo. L’obiettivo è quello di puntare con decisione sul settore cargo per supportare la crescita dell’economia agroalimentare del territorio ibleo.

Durante l’incontro, il presidente ha preso atto dei progetti in corso e ha dichiarato che il suo governo farà sistema con gli enti locali per avviare le procedure che conducano alla progettazione esecutiva per lo sviluppo del settore cargo e per affrontare il tema della continuità territoriale. La riunione è stata anche l’occasione per confrontarsi direttamente con il territorio e pianificare la collaborazione tra la Regione, gli enti locali e la Sac.

La realizzazione dell’area cargo rappresenta un progetto prioritario per il territorio ibleo e il presidente Schifani ha dichiarato di essere determinato a portarlo avanti con decisione.

