Scene da FarWest a Ballarò, misure cautelari per tre palermitani

I Carabinieri della Compagnia Palermo Piazza Verdi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di tre cittadini palermitani di età compresa tra 22 e 54 anni. Due di loro sono stati condotti in carcere, mentre il terzo è stato posto ai domiciliari. Gli indagati, già noti alle forze dell’ordine, sono ritenuti coinvolti, con ruoli differenti, nei reati di pubblica intimidazione mediante armi, porto di strumenti atti a offendere, detenzione illegale di armi da fuoco e lesioni personali.

L’inchiesta riguarda un episodio avvenuto lo scorso settembre nel quartiere di Ballarò, in un’area compresa tra via Porta Sant’Agata e via Angelo Musco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il confronto sarebbe scaturito da tensioni tra due nuclei familiari imparentati, aggravate da questioni risalenti di natura sentimentale. Gli inquirenti riferiscono che alcune donne avrebbero rivolto insulti e minacce ai parenti dell’altro gruppo, dando avvio a una disputa culminata in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio. Durante il conflitto a fuoco, un uomo di 44 anni è rimasto ferito al braccio e al fianco.

Poche ore dopo il fatto, due partecipanti allo scontro sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nella zona di Sant’Erasmo, trovati in possesso di un revolver calibro 38 e di una semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa. Le successive indagini dei Carabinieri, supportate dal Nucleo Investigativo e dall’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di consolidare il quadro indiziario accolto dal giudice. Nel corso delle perquisizioni è stato sequestrato anche un coltello, rinvenuto nel vano portaoggetti di uno scooter. Nell’ambito della stessa attività, altri tre palermitani, tra cui il 44enne ferito, sono stati denunciati per un’aggressione ai danni del fratello di uno degli indagati.

👁 Articolo letto 64 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.