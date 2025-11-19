Scelta del candidato, Rubino (PD) favorevole alle primarie

Antonio Rubino, membro della direzione nazionale del Partito Democratico, ha espresso sostegno alla proposta avanzata da Ismaele La Vardera in merito all’introduzione di primarie aperte per individuare il candidato alla Presidenza della Regione. Rubino ha dichiarato che il partito dovrebbe aderire senza esitazioni alla richiesta, definendo l’iniziativa un passaggio necessario per rafforzare il processo di selezione interna. “Condivido pienamente la proposta di Ismaele La Vardera”, ha affermato, sottolineando la necessità di una posizione immediata da parte del PD.

Rubino ha inoltre indicato Palermo come uno dei contesti in cui lo strumento delle primarie dovrebbe essere adottato con urgenza, ritenendolo utile alla costruzione di un fronte alternativo alle amministrazioni di centrodestra. Ha evidenziato che, in assenza di una proposta condivisa, il rischio sarebbe quello di lasciare prevalere gli attuali assetti politici. “Le primarie vanno estese a tutti quei contesti, a cominciare da Palermo”, ha dichiarato, richiamando l’importanza di un percorso politico unitario.

Nel suo intervento, Rubino ha espresso perplessità rispetto all’eventualità che la proposta di La Vardera possa essere respinta, richiamando il ruolo del Partito Democratico nella tutela di uno strumento che considera parte integrante della propria tradizione.

Ha aggiunto che il consolidarsi delle scadenze elettorali dovrebbe favorire una riflessione interna, invitando a superare le divisioni che hanno caratterizzato il partito negli ultimi anni. “La divisione del PD rischia di contagiare l’intera coalizione”, ha affermato, richiamando la necessità di evitare ripercussioni sul quadro politico regionale.

👁 Articolo letto 259 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.