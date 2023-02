Scandalo di appalto da 10 milioni: arrestati dirigente Cas e due imprenditori

La Dia di Messina ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di quattro persone, tra cui un dirigente del Consorzio per le Autostrade Siciliane e tre imprenditori, accusati di turbata libertà del pubblico incanto. Le indagini hanno rivelato che nel 2020 i quattro indagati avrebbero pilotato una gara da 10 milioni per i presidi antincendio nelle gallerie delle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo a favore di una specifica Ati.

Gli arrestati, tra cui l’ex dirigente del Cas e due imprenditori, sono stati messi agli arresti domiciliari, mentre un terzo imprenditore è stato vietato di esercitare incarichi per sei mesi. Le indagini hanno accertato che i quattro avrebbero manipolato il bando di gara attraverso incontri e scambi di documentazione riservata, per indurre la stazione appaltante a selezionare una Ati specifica.

Questo scandalo solleva questioni riguardanti la trasparenza e l’integrità delle procedure di gara per i lavori pubblici. È fondamentale che gli appalti vengano gestiti in modo trasparente e che i responsabili di eventuali azioni illecite vengano perseguiti. Questo caso dimostra l’importanza di mantenere una vigilanza rigorosa sulle procedure di gara per garantire che il denaro pubblico venga speso in modo equo e trasparente.