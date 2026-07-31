Sbarra: «Il Sud consolida la crescita, nessun allarme dopo il PNRR»

Secondo quanto emerge dal rapporto SVIMEZ diffuso oggi, il Mezzogiorno mantiene un andamento economico positivo anche nel 2026, con una crescita del Prodotto interno lordo stimata superiore a quella registrata nel resto d’Italia. A richiamare i dati contenuti nello studio è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, che sottolinea la continuità di un percorso avviato negli anni precedenti.

Nel suo intervento, Sbarra evidenzia come il risultato sia sostenuto in larga parte dagli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche dalla capacità del sistema produttivo meridionale di generare nuove iniziative economiche. Nel secondo trimestre del 2026, infatti, sono state costituite oltre 11.100 nuove imprese nel Mezzogiorno, pari a circa un terzo del totale nazionale, con effetti positivi anche sull’occupazione.

Il sottosegretario richiama inoltre le misure adottate dal Governo Meloni per sostenere la crescita dell’area meridionale. Tra queste figurano incentivi alle imprese, investimenti nelle infrastrutture materiali e digitali, interventi di semplificazione amministrativa, agevolazioni per favorire l’occupazione e strumenti di detassazione della contrattazione.

Particolare rilievo viene attribuito alla ZES Unica, indicata come uno degli strumenti principali della strategia governativa per il Mezzogiorno. Secondo Sbarra, il modello sta producendo risultati in termini di semplificazione amministrativa e continua a registrare un incremento sia delle Autorizzazioni Uniche sia delle richieste di accesso al credito d’imposta rispetto agli anni precedenti.

Riguardo alla conclusione del PNRR, Sbarra afferma: «Nessun allarmismo, quindi, per la fine del PNRR, il Governo ha tutti gli strumenti per rafforzare la traiettoria già avviata con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prospettive di crescita economica e occupazione nel Sud».

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