Sara Caliò nominata direttore dell’UOC di anestesia al Barone Romeo di Patti

La dottoressa Sara Caliò è la nuova Direttore dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore dell’Ospedale Barone Romeo di Patti. La sua nomina è stata firmata alla presenza del Commissario Straordinario dell’Asp di Messina, dott. Bernardo Alagna e del direttore sanitario dott. Domenico Sindoni.

La dottoressa Caliò, originaria di Naso e 45 anni, ha svolto fino ad ora il ruolo di responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Terapia del Dolore presso lo stesso presidio ospedaliero pattese. La sua nuova nomina rappresenta una grande sfida professionale che la onora e la responsabilizza.

La nuova Direttore dell’UOC ha dichiarato: “Sono alla guida di un gruppo di professionisti preparati su cui so di poter contare, e credo che facendo leva sulla forza del gruppo e sulla valorizzazione delle competenze professionali di ognuno, potremo raggiungere risultati importanti. Lavoro, studio e aggiornamento continuo sono fondamentali per garantire standard di assistenza elevati per i nostri pazienti, che devono sempre rappresentare il nostro obiettivo principale”.

La nomina della dottoressa Caliò rappresenta un passo importante nell’ambito dell’assistenza sanitaria nel territorio di Patti e dimostra l’impegno dell’Asp di Messina per garantire servizi di qualità ai cittadini.

