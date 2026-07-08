Saponara e Mazzarrà Sant’Andrea tra i Comuni Ricicloni d’Italia

Il comprensorio tirrenico si distingue ancora una volta per i risultati conseguiti nella gestione dei rifiuti urbani. Tra i Comuni con meno di cinquemila abitanti, Saponara e Mazzarrà Sant’Andrea figurano infatti nell’elenco nazionale dei “Comuni Ricicloni”, iniziativa promossa da Legambiente con il patrocinio del Ministero della Transizione ecologica, grazie agli elevati livelli di raccolta differenziata raggiunti.

Saponara registra una percentuale del 78%, confermandosi tra le amministrazioni più virtuose del Paese. Il dato rappresenta la prosecuzione di un percorso avviato negli anni precedenti dall’amministrazione guidata da Giuseppe Merlino e proseguito dall’attuale esecutivo diretto dalla sindaca Maria Spidalieri. La continuità nella gestione del servizio ha consentito di mantenere elevati standard organizzativi e di consolidare le pratiche dedicate alla tutela ambientale.

Risultati significativi arrivano anche da Mazzarrà Sant’Andrea, che raggiunge il 74,1% di raccolta differenziata, confermando la propria presenza tra i Comuni ricicloni. Il riconoscimento valorizza il lavoro svolto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmelo Pietrafitta insieme agli operatori ecologici e alla cittadinanza, il cui contributo quotidiano ha favorito il conseguimento dell’obiettivo.

Entrambi i Comuni puntano ora a consolidare i risultati ottenuti attraverso un ulteriore miglioramento della qualità dei materiali raccolti, l’ottimizzazione dei costi del servizio e un progressivo incremento delle percentuali di differenziata. La collaborazione tra amministrazioni, addetti ai servizi e residenti continua a rappresentare un elemento determinante per il raggiungimento di tali obiettivi.

Nella fascia demografica compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, figurano inoltre tra i Comuni Ricicloni anche San Filippo del Mela, con una raccolta differenziata pari al 79,3%, e Acquedolci, che si attesta al 78,1%.

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