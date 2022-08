Sanzionata per oltre 20.000 euro una società sportiva e denunciato l’amministratore a Lentini

Agenti del Commissariato di P.S. di Lentini hanno effettuato dei controlli amministrativi in un centro sportivo ed hanno denunciato il rappresentante legale e amministratore unico della società , un uomo di 37 anni, per aver organizzato un evento di intrattenimento con somministrazione di bevande alcoliche, anche a minorenni, in totale assenza delle prescritte licenze ed violazione delle norme a tutela della pubblica incolumità .

All’esito del controllo sono state emanate sanzioni amministrative ammontanti complessivamente a € 20.549.