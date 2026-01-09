Santonocito lascia la guida del Policlinico G. Martino di Messina

Il dottor Giorgio Giulio Santonocito ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Direttore Generale dell’AOU G. Martino di Messina. La decisione è legata all’assunzione del medesimo ruolo presso l’AOU Rodolico San Marco, con decorrenza dalla giornata di ieri.

In attesa delle determinazioni istituzionali sulla nuova nomina, le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria messinese sono state affidate al Direttore Amministrativo, la dottoressa Elvira Amata, che garantirà la continuità gestionale dell’ente.

Nel comunicare la propria decisione, Santonocito ha rivolto un messaggio di saluto al personale del Policlinico di Messina, sottolineando il lavoro svolto nel corso del mandato. “Desidero ringraziare tutto il personale del Policlinico di Messina per il lavoro svolto e per l’impegno posto nelle attività portate avanti nel corso degli ultimi due anni”, ha dichiarato. Ha quindi aggiunto: “Sono stati mesi intensi, durante i quali siamo riusciti a raggiungere obiettivi importanti”.

Un ringraziamento specifico è stato rivolto alla Rettrice dell’Università di Messina, la professoressa Giovanna Spatari, per il rapporto di collaborazione instaurato durante il periodo di direzione. “Un grazie speciale va alla Rettrice per la fiducia accordata e per la collaborazione, sempre sinergica e proficua, che abbiamo avuto”, ha affermato Santonocito.

Nel concludere il proprio intervento, l’ex Direttore Generale ha espresso un auspicio per il futuro dell’Azienda ospedaliera universitaria messinese, evidenziandone le potenzialità legate alle competenze professionali e umane presenti all’interno della struttura.

