Santo Stefano di Camastra, muore a 27 anni Agostino Miragliotta

È morto improvvisamente Agostino Miragliotta, 27 anni, residente a Villa Margi, frazione marittima del comune di Reitano. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di domenica nella sua abitazione, secondo quanto riferito, a causa di un arresto cardiaco.

Il giovane era rimasto coinvolto il 13 settembre in un grave incidente stradale mentre percorreva in moto la contrada Vegna. L’impatto aveva reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza a Messina, dove era stato ricoverato in condizioni giudicate inizialmente molto critiche. Dopo alcuni giorni di cure, Miragliotta era stato dimesso ed era potuto rientrare a casa, circostanza che aveva fatto sperare in un miglioramento stabile.

La morte improvvisa ha suscitato grande cordoglio nelle comunità locali. L’amministrazione comunale di Santo Stefano di Camastra, città con la quale il giovane aveva forti legami ed era molto conosciuto, ha disposto il lutto cittadino per la giornata di oggi, 30 settembre.

Il sindaco ha dichiarato: «La nostra comunità è profondamente colpita dalla scomparsa di Agostino. In segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, abbiamo ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino». I funerali si svolgeranno alle 15:30 presso la Chiesa Madre di Santo Stefano di Camastra. Alla cerimonia è prevista una partecipazione numerosa da parte di cittadini e conoscenti.

