Sant’Antonio, il Carro Trionfale mostra la devozione messinese

A Messina si è svolta la tradizionale processione del Carro Trionfale in onore di Sant’Antonio, richiamando fedeli provenienti da Sicilia e Calabria. L’imponente struttura, alta circa sei metri e adornata con centinaia di fiori, ha trasportato la statua del Santo su un grande mappamondo, mentre devoti in saio francescano, alcuni scalzi, hanno guidato la marcia tra canti e commozione. «Oggi un momento di fede e preghiera. La comunità si è riunita, come ogni anno, per onorare Sant’Antonio con la tradizionale processione del Carro Trionfale… Sentire il calore della gente, vedere i volti commossi, condividere il silenzio e la preghiera. Viva Sant’Antonio!», ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

Ad aprire il corteo sono state le sacre reliquie, esposte in un busto dorato, seguite da ammalati e disabili in cerca di conforto. A completare il percorso, una decina di bambini in abito da marinaretto e i paggetti antoniani, simboli della protezione del Santo nei confronti dei più piccoli e degli orfani. Prima della partenza, il piccolo coro dell’istituto «Spirito Santo» ha eseguito l’inno a Sant’Antonio, mentre una pioggia di bigliettini colorati ha salutato l’uscita del carro.

Alla cerimonia ha preso parte il cardinale Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali. Dopo il successo della Notte bianca, le manifestazioni proseguiranno fino al 29 giugno, giorno in cui padre Mario Magro, rettore della basilica Antoniana, presiederà la messa di ringraziamento e la reposizione delle reliquie.

👁 Articolo letto 191 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.