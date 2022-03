Sant’Angelo di Brolo – I consiglieri del gruppo Movimento per Sant’Angelo aderiscono alla lega delle autonomie locali

I Consiglieri comunali del Gruppo Movimento per Sant’Angelo, Federica SPINELLA e Davide SIRAGUSANO hanno aderito ad ALI SICILIA (Autonomie Locali Italiane – Lega delle Autonomie Locali), associazione di Comuni da sempre impegnata per la crescita democratica del paese che opera in sinergia con l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).

“L’obiettivo – afferma SPINELLA – è quello di potersi confrontare con altre realtà e altri Amministratori comunali dell’Isola, al fine di poter accrescere le nostre competenze in ambito amministrativo. Studio, formazione e confronto – continua la giovane Consigliera Santangiolese – sono essenziali per una azione politica seria e di livello”.

Mercoledì 9 marzo si è tenuta a Palermo, presso la sede regionale dell’ANCI di Via Roma, la Direzione Regionale di ALI: a Maria Rita Crisci (Montelepre) è stata affidata la titolarità del Dipartimento Scuola e Pari Opportunità , a Davide Siragusano (S.Angelo di Brolo) è stata affidata la guida del Dipartimento Ambiente, Pianificazione Territoriale e Protezione Civile.

“Sono grato al Presidente Cacciatore e a tutti gli amici della Direzione Regionale che hanno riposto in me grande fiducia nonostante la mia adesione ad ALI sia recente – afferma Davide SIRAGUSANO – farò del mio meglio per dare il mio contributo e mettere a disposizione di tutti la mia energia e le mie competenze”.

Sono stati altresì eletti i 10 Delegati che parteciperanno all’Assemblea Nazionale “Toccare l’Italia che cambia” che si svolgerà a Firenze il 24 e 25 Marzo p.v..

Soddisfazione per la crescita ed il radicamento dell’Associazione e un augurio di un proficuo lavoro viene espresso ai nuovi componenti dal Presidente Regionale Francesco CACCIATORE (Sindaco di S. Stefano Quisquina) e dai componenti dell’Ufficio di Presidenza Domenico VENUTI (Sindaco di Salemi) e Ignazio PUGLISI (Sindaco di Piedimonte Etneo).