Sant’Angelo di Brolo – Un piccolo gesto, un grande messaggio

Il Comune di Sant’Angelo di Brolo è conosciuto in tutto il mondo per la produzione di salumi ed in particolare del Salame S. Angelo I.G.P.; questo settore rappresenta indubbiamente il volano dell’economia santangiolese.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo tutti di fronte a nuove sfide, sta facendo cambiare radicalmente le abitudini quotidiane e inevitabilmente porterà a vivere la Pasqua in maniera insolita.

In questo momento di grande difficoltà i salumificatori santangiolesi, facenti parte del prestigioso “Consorzio tutela del Salame S. Angelo I.G.P.”, vogliono far sentire la loro presenza donando a tutte le famiglie del piccolo comune nebroideo un prodotto da assaporare in casa, magari proprio nel giorno di Pasqua.

A tal fine, grazie alla collaborazione dei supermercati “Deco (Gruppo Palazzolo)” e “Sicilscount (Ioppolo)”, da lunedì 6 a sabato 11 aprile verranno distribuiti gratuitamente circa 100 Kg di salumi e ogni famiglia santangiolese potrà ritirare un piccolo omaggio di produzione locale.

“Il nostro” – dichiarano i salumificatori – “vuole essere un piccolo gesto che rappresenta la voglia di essere comunità ; vogliamo quindi augurare a tutte le famiglie santangiolesi una serena Pasqua” – continuano i produttori – “con l’auspicio che tutto possa ben presto tornare alla normalità ”.