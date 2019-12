Sant’Angelo di Brolo – Anziano in stato confusionale danneggia alcuni veicoli in sosta

Ieri a Sant’Angelo di Brolo, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un pensionato 70 enne del luogo, ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali e danneggiamento.

Nel pomeriggio di ieri, un uomo, già sottoposto a cure mediche per problemi psichici, è andato in escandescenza bloccando il traffico e danneggiando alcune autovetture in sosta lungo la strada.

Alla scena ha assistito un carabiniere della locale Stazione, libero dal servizio, che è intervenuto per calmare l’anziano richiedendo il supporto della pattuglia della Stazione Carabinieri di Sant’Angelo di Brolo.

L’uomo, in stato confusionale, ha colpito il militare dell’Arma con un ombrello provocandogli una contusione alla mano. I Carabinieri di Sant’Angelo di Brolo, nel frattempo intervenuti unitamente a personale della polizia municipale, hanno ricondotto alla calma il settantenne che, dopo essere stato visitato da personale sanitario, è stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’Ospedale di Patti.