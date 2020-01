Sant’Agata – Servizio scuolabus, operativi tre mezzi comunali per il trasporto degli alunni

A partire dal prossimo mese di febbraio saranno operativi tre mezzi comunali per l’espletamento del servizio di scuolabus sul territorio cittadino.

A breve, infatti, espletate le ultime procedure burocratiche per la messa su strada, sarà attivo lo scuolabus che l’amministrazione ha di recente acquistato. A questo verrà quindi aggiunto, nei prossimi giorni, anche un altro dei pulmini già di proprietà del comune, non appena verrà riconsegnato dopo l’esecuzione dei necessari lavori di manutenzione meccanica. “È stata davvero una grande conquista per noi aver comprato lo scuolabus sul mercato dell’usato, con piena garanzia della sua assoluta funzionalità e sicurezza, nonché notevole risparmio per le casse del comune – dichiara l’assessore alla pubblica istruzione Ilaria Pulejo –.

Il servizio sarà dunque svolto dal personale comunale con ben tre mezzi che assicureranno sia l’entrata che l’uscita, come del resto già accadeva nell’ultimo periodo. Va sottolineato comunque che il servizio scuolabus non è mai stato interrotto e solo dalla ripresa delle vacanze di Natale era stato effettuato con affidamento ad una ditta locale. Voglio quindi rivolgere un ringraziamento sentito per il prezioso supporto all’assessore e vicesindaco Calogero Pedalà , agli autisti ed al personale tutto dell’ufficio”.