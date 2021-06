Sant’Agata – Sarà intitolata a Padre Gaetano Franchina la piazza antistante la chiesa di San Francesco

La decisione è stata assunta dalla giunta comunale, presieduta dal sindaco Bruno Mancuso, visto il parere favorevole della Commissione toponomastica comunale.

“Si tratta di un atto particolarmente sentito da parte dell’amministrazione comunale – commenta il sindaco Bruno Mancuso – interpretando i sentimenti di profondi affetto e riconoscenza che legano la comunità tutta di Sant’Agata Militello al compianto Don Gaetano Franchina.

La sua prematura scomparsa, il 31 dicembre dello scorso anno, ha lasciato in tutti un vuoto enorme, ma nessuno dimentica l’opera di Padre Franchina nei suoi 29 anni di servizio pastorale santagatese, durante i quali ha rappresentato una guida sicura, umana e spirituale, ed un importante punto di riferimento per la comunità tutta.

Ci è sembrato quindi significativo dedicare alla sua memoria la piazza antistante la Chiesa di San Francesco – conclude Mancuso – per la cui realizzazione Padre Franchina si è particolarmente speso ed impegnato, riuscendo a realizzare il sogno di una nuova casa in cui accogliere i fedeli ed ospitare importanti servizi ed attività a favore della popolazione ed in particolare dei più bisognosi”.

Prossimamente sarà resa nota la data della cerimonia ufficiale di intitolazione, da concordare con la famiglia e la Curia Vescovile di Patti.

Bruno Mancuso – Sindaco di Sant’Agata Militello