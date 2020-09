Sant’Agata – Ripartito il cantiere del Porto

Oggi sopralluogo col nuovo direttore dei lavori. Sono riprese le attività di cantiere per il completamento del Porto dei Nebrodi di Sant’Agata Militello dopo la sospensione dello scorso 11 agosto resasi necessaria a seguito delle dimissioni dell’ex direttore dei lavori ingegnere Salvatore D’Urso. Espletati i passaggi burocratici di rito, dopo la designazione del Dipartimento regionale tecnico, si è infatti insediato il nuovo direttore dei lavori, ingegnere Giuseppe Ferraloro, dirigente dell’unità operativa 7, settore edilizia pubblica, del Genio Civile di Messina.

Questa mattina presso il cantiere si è quindi svolto il sopralluogo del stesso direttore dei lavori e del Rup, ingegnere Basilio Ridolfo, con il sindaco Bruno Mancuso, il geometra Claudio Frusteri dell’ufficio del Rup ed i rappresentanti dell’impresa esecutrice. Presente anche il collaudatore statico ingegnere Paolo Ravera. “Siamo lieti dell’intesa subito instaurata con l’ingegnere Ferraloro, a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro, nell’ottica di un impulso deciso ai lavori verso la loro ultimazione – ha detto il sindaco Mancuso –. Ci siamo quindi confrontati con il nuovo direttore dei lavori sulle criticità più rilevanti nell’economia del completamento dell’opera – prosegue Mancuso – relative in particolare allo spostamento degli acropodi rimasti a deposito sulla banchina, l’approvvigionamento dei massi di 4^ ctg. necessari per il completamento del molo di sottoflutto e la soluzione del fenomeno di sifonamento rilevato su un tratto del sopraflutto.

Da parte sua il direttore dei lavori ci ha garantito una presenza costante e un impegno deciso per l’accelerazione delle opere ancora da realizzare o in via di completamento. Da parte dell’amministrazione comunale – conclude il sindaco – l’attenzione resta quindi massima, anche per quanto riguarda l’interlocuzione con la struttura regionale per quanto di sua competenza, nell’auspicio che non ci siano più intoppi verso il sospirato completamento della grande infrastruttura portuale”.

Bruno Mancuso

Sindaco di Sant’Agata Militello