Sant’Agata – Intrattenimento musicale e somministrazione bevande

Mancuso: “Nessuna particolare restrizione per non aggravare crisi del settore”.

Con propria ordinanza n° 42 del 17 giugno, il sindaco Bruno Mancuso ha disciplinato le attività di intrattenimento musicale negli esercizi pubblici e gli orari apertura servizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche alla luce del coordinamento con la normativa in tema di rischio sanitario da Covid-19. In forza di tale provvedimento, sul territorio santagatese le manifestazioni e gli spettacoli musicali nei pubblici esercizi, nei locali di intrattenimento, svago e stabilimenti balneari, e di vendita di bevande, anche alcoliche, mediante asporto, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge, è consentita nel rispetto dei seguenti orari: Dal lunedì al giovedì sino alle ore 01:00, venerdì e sabato sino alle ore 02:30 e la domenica sino alle ore 01.30. Resta inteso l’obbligo di osservanza dei protocolli sanitari di cui alle Linee Guida dell’11 giugno 2020 allegate all’ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 25 del 13 giugno 2020, il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, e di tutte le vigenti disposizioni di legge.

“L’amministrazione comunale santagatese ha scelto di venire incontro a commercianti e imprenditori che investono in questo settore sul nostro territorio – sottolinea il sindaco Mancuso – già colpiti dalla grossa crisi seguita all’emergenza sanitaria. Stando al quadro normativo generale in atto in vigore – prosegue Mancuso – non si ravvisano per altro ragioni per imporre particolari restrizioni o limitazioni orarie per gli esercenti, se non quelle annualmente disposte al fine di adempiere alla normativa in materia di inquinamento acustico e di vendita di bevande alcoliche.

L’invito per tutti, gestori dei locali ed avventori, è quello di attenersi rigorosamente alle regole previste ed alle normative di riferimento, nell’auspicio che ognuno, dopo mesi di sofferenza, possa trascorrere una stagione estiva quanto più serena possibile”.

Bruno Mancuso

Sindaco di Sant’Agata Militello