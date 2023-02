Sant’Agata: il giorno clou della festa con il Pontificale dell’Arcivescovo Renna

Oggi, terza giornata dei festeggiamenti per Sant’Agata, si è svolto il solenne Pontificale officiato dall’Arcivescovo Luigi Renna. Durante la santa messa, le massime autorità civili e militari erano presenti, tra cui il Presidente della Regione Schifani e la Prefetta di Catania.

L’omelia dell’Arcivescovo Renna ha affrontato il tema della paura nel futuro di Catania, invitando a superare la politica del “si è fatto sempre così” e a ricercare amministratori competenti e capaci di risolvere i problemi della città . Renna ha esortato la comunità a non aver paura, facendo risuonare le parole di Gesù.

Ieri, durante il giro esterno di Sant’Agata per i quartieri periferici della città , ci sono stati alcuni ritardi e inconvenienti, tra cui la rottura di un cordone. Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra i fedeli.

Sant’Agata è una santa molto amata a Catania. Ogni anno, a febbraio, la città celebra la sua festa con grande entusiasmo. La storia racconta che Sant’Agata era una giovane donna che visse nel III secolo e che subì martirio per la sua fede cristiana.

La festa di Sant’Agata inizia con una solenne processione che parte dalla cattedrale e attraversa le strade della città , seguita da migliaia di fedeli che portano le statue della santa e altre icone sacre. La processione è accompagnata da canti, preghiere e fiumane di fedeli che seguono la santa.

La festa raggiunge il suo culmine il 5 febbraio, quando la città si riunisce per celebrare il giorno del martirio di Sant’Agata. La giornata è piena di festeggiamenti, con bancarelle che vendono cibo e souvenir, e spettacoli musicali che animano le strade.

La sera, la città si illuminata da migliaia di candele e fuochi d’artificio, e la gente si riunisce per assistere ai tradizionali “trabocchi” in onore della santa. Questi trabocchi sono imponenti strutture fatte di legno e metallo che vengono sollevate in aria da un gruppo di uomini.

La festa di Sant’Agata è un momento di grande devozione e gioia per i catanesi, che onorano la loro amata santa e celebrano la loro fede e la loro cultura.