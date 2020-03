Sant’Agata – Covid Hospital, proposta assessore Razza buon compromesso. Ascoltato l’allarme del territorio

Covid Hospital, la proposta dell’assessore Razza buon compromesso e risultato apprezzabile a garanzia dei servizi dell’ospedale, del personale sanitario e dei pazienti, in un momento di massima responsabilità collettiva.

Ringrazio l’assessore regionale alla salute per aver raccolto il grido di allarme che proveniva dal territorio, rassicurandoci sul mantenimento dei reparti di emergenza dell’ospedale, sulla realizzazione dei posti di terapia intensiva per dare qualificata assistenza ai pazienti, sull’individuazione, in fase di studio da parte dei tecnici, di un percorso interno nettamente separato per il Covid hospital e quindi circa la dotazione organica di supporto, di dispositivi di protezione per il personale e strumentazioni adeguate.

Bruno Mancuso – Sindaco di Sant’Agata Militello