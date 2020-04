Sant’Agata – Buoni spesa, al via la consegna della seconda tranche

Prossimo avviso pubblico per 73 mila euro anticipati dal comune. Sarà effettuata già a partire da questa settimana la consegna materiale degli ulteriori buoni spesa per i nuclei familiari in situazione di difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19.

Dopo aver evaso tutte le 282 istanze ammesse e rientranti nel finanziamento statale in quanto non percettori di nessuna forma di reddito, infatti, l’amministrazione comunale di Sant’Agata Militello, vista la grave situazione economica derivata dal diffondersi dell’epidemia e per andare incontro alle famiglie che si trovano in un momentaneo stato di necessità , ha deciso di ricorrere a fondi comunali per riuscire a soddisfare anche le 71 istanze ammissibili ma che non erano state finanziate per insufficienza dei fondi messi a disposizione dallo Stato. Pertanto, sono stati approvati gli atti amministrativi necessari al reperimento delle risorse finanziarie per la concessione degli ulteriori buoni spesa per tutte le domande ammissibili al beneficio. I 19.450 euro necessari sono stati reperiti dal bilancio comunale per 15.530 euro e per 3.920 euro dalle donazioni effettuate sul conto corrente dedicato acceso dal comune.

Si avvisano tutti i cittadini che hanno presentato domanda nei tempi utili, e risultate ammissibili secondo quanto previsto dal bando, che gli stessi saranno contattati dagli uffici comunali e che i buoni spesa verranno recapitati a domicilio. Si raccomanda, ancora una volta, di non recarsi presso gli uffici del comune ed evitare assembramenti, scongiurando così di mettere a rischio la propria salute e quella di tutti, e incorrere in sanzioni così come previste dai decreti in vigore per l’emergenza Covid-19. Per qualsiasi chiarimento gli uffici dei servizi sociali si rendono disponibili, e, pertanto si invita a contattarli telefonicamente. Si anticipa, inoltre, che sarà pubblicato, un nuovo avviso per oltre 73 mila euro, finanziato con le risorse regionali già anticipate dal comune e per il quale sarà necessario presentare nuova istanza. Le autocertificazioni saranno sottoposte a verifica da parte degli uffici e dalle autorità competenti, così come per il precedente avviso.

Ilaria Pulejo

Assessore ai servizi sociali di Sant’Agata Militello