Sant’Agata – Approvato il bilancio di previsione 2020/2022

Scurria: “Merito al consiglio per un atto importate e di forte coesione”.

Il consiglio comunale di Sant’Agata Militello ha approvato nell’ultima seduta il bilancio di previsione 2020/2022. “Grazie al voto coerente e responsabile espresso dal consiglio comunale potranno essere raggiunti diversi ed importanti obiettivi programmati – dichiara l’assessore al Bilancio Antonio Scurria -. L’approvazione del bilancio 2020 sblocca tutta una serie di risorse che saranno impegnate entro la fine dell’anno per gli interventi di solidarietà alimentare, l’acquisto di un altro scuolabus, la realizzazione di un parco inclusivo per bambini, lavori su immobili pubblici, manutenzione di impianti sportivi, interventi di manutenzione sul territorio e sui servizi a rete.

Una programmazione concreta e prudente che, seppur in un periodo difficile consente, comunque, nuovi investimenti, aiuti e sgravi per le attività commerciali, il riconoscimento delle indennità contrattuali al personale dipendente ferme dal 2013, la definizione delle procedure amministrative per il pagamento dei tanti debiti fuori bilancio che attendono da tempo di essere riconosciuti. Al Consiglio Comunale – conclude Scurria – verso il quale è auspicabile un sempre maggiore coinvolgimento, va ascritto il merito di avere adottato un atto di fondamentale importanza, dando anche un segnale politico di forte coesione e di sostegno all’attività amministrativa”.

Antonio Scurria

Assessore al bilancio – Sant’Agata Militello