Santa Teresa di Riva: due arrestati in flagranza per furto aggravato di auto

I Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato in flagranza di reato due persone, un 32enne e un 27enne della provincia di Catania, per furto aggravato di autovettura. I due uomini sono stati notati a bordo di un’utilitaria in prossimità di veicoli parcheggiati sulla pubblica via, durante un servizio di perlustrazione notturno.

I militari, giunti in una via del centro di Santa Teresa di Riva, hanno visto uno dei malviventi scendere dall’auto e tentare di forzare la portiera di un veicolo in sosta. All’intervento dei Carabinieri, i due si sono dati alla fuga lungo la SS114 in direzione Catania, seguiti dalle pattuglie in circuito che hanno bloccato i veicoli a Letojanni.

Durante la perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno recuperato attrezzi utilizzati per la forzatura dei veicoli, nonché un dispositivo elettronico per la manomissione della centralina. L’autovettura utilizzata per il furto è stata sequestrata e restituita al legittimo proprietario.

Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, dove il Giudice ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Inoltre, su richiesta della Stazione di Santa Teresa di Riva, l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha emesso nei loro confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno in quel Comune per i prossimi tre anni.

