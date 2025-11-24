Santa Lucia del Mela, arte e rigenerazione al centro del weekend

La piazza Milite Ignoto di Santa Lucia del Mela ha ospitato nel fine settimana una rassegna dedicata al rapporto tra arte contemporanea, sostenibilità e rigenerazione urbana. L’iniziativa, coordinata dall’ingegnere Linda Schipani nell’ambito del progetto “Arte, Ingegneria, Ambiente”, si inserisce nelle attività promosse per valorizzare il borgo, amministrato dal sindaco Matteo Sciotto, attraverso interventi realizzati anche grazie ai finanziamenti del PNRR.

La mostra collettiva “Artisti per il Terzo Paradiso. Visioni del simbolo di Michelangelo Pistoletto”, patrocinata dalla Fondazione Pistoletto – Cittadellarte di Biella, rimarrà visitabile fino al 27 novembre nella Chiesa di Santa Maria dell’Arco. L’esposizione riunisce opere di venti artisti provenienti da diverse città italiane e internazionali, tra cui Mariella Bellantone, Antonio Biviano, Gregorio Cesareo, Enzo Currò, Concetta De Pasquale, Puccio, Mimma Oteri e Angelo Savasta da Messina; Filippo De Mariano da Santa Lucia del Mela; Nicola Cisternino da Venezia; Daniela Gorla da Cremona; Gaetano Grillo da Milano; Emanuela Magnaghi da Busto Arsizio; Lia Pascaniuc da Torino; Monica Silva da São Paulo; Grazia Simeone da Novara; Ludovica Sitajolo da Roma; Emilia Telese da Reykjavík; Federico Treggiari da Ascoli Piceno; Martina Troiano da Castel di Sangro. Il percorso espositivo è accompagnato da un testo critico di Gigi Giacobbe e propone una rilettura del simbolo del “Terzo Paradiso”.

Parallelamente si è svolto un incontro patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri di Messina, rappresentato dal consigliere Gianluca Mirenda. L’ospite Massimo Roj ha tenuto una lectio magistralis dedicata a esperienze di rigenerazione urbana in Italia e all’estero. Successivamente l’architetto Elena La Spada ha illustrato un progetto relativo alla Zona Falcata di Messina, mentre l’architetto Clara Dublo e l’ingegnere Pavone hanno presentato interventi effettuati nel borgo luciese.

L’appuntamento ha visto anche la partecipazione di tre ex studenti dell’istituto Garibaldi di Milazzo, premiati a Roma nell’ambito del progetto nazionale “Rigenerazione Città Giovani”.

👁 Articolo letto 211 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.