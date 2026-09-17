Sanità territoriale, torna operativo il Consultorio di Brolo

Da lunedì 21 settembre il Consultorio familiare di via Cristoforo Colombo 18, a Brolo, tornerà alla piena operatività. Il ripristino consentirà di rafforzare le attività di prevenzione, assistenza e sostegno rivolte alle persone e alle famiglie.

Tra le professionalità disponibili nella struttura figurano il ginecologo e lo psicologo, che contribuiranno ad ampliare i servizi offerti in ambito medico, psicologico e sociale.

Il sindaco Giuseppe Laccoto, che nei mesi scorsi aveva più volte sollecitato l’Asp di Messina, aveva anticipato il ritorno alla piena funzionalità del Consultorio lo scorso aprile, in occasione dell’inaugurazione della Casa di Comunità di via Kennedy.

«Parliamo di un servizio importante per la nostra comunità, che era necessario ripristinare nella sua piena funzionalità. La presenza del ginecologo e dello psicologo, insieme alle altre professionalità, consente di ampliare i servizi e di offrire risposte più complete e vicine alle esigenze delle persone e delle famiglie», ha dichiarato Laccoto.

La riattivazione del Consultorio rientra nel percorso di potenziamento della sanità territoriale a Brolo, che ad aprile ha registrato l’apertura della nuova Casa di Comunità Spoke, realizzata nei locali rinnovati dell’ex poliambulatorio. La struttura comprende servizi di assistenza medica e infermieristica, il Punto unico di accesso e attività integrate con i servizi sociali.

«L’obiettivo è quello di avere una sanità sempre più vicina alle persone, capace di intercettare i bisogni prima che diventino emergenze e di mettere in rete servizi e professionalità», ha aggiunto il sindaco. Le visite al Consultorio possono essere prenotate telefonando allo 0941 244160 oppure scrivendo a consultorio.brolo@asp.messina.it.

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