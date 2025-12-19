Sanità, Sciotto chiede interventi urgenti per il Cutroni-Zodda

L’onorevole Matteo Sciotto, deputato regionale, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della Regione e all’assessore regionale della Salute per segnalare una serie di criticità che interessano l’ospedale “Cutroni-Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto. Al centro dell’atto ispettivo vengono richiamate carenze organizzative e una ridotta dotazione di personale che incidono sul funzionamento di un presidio sanitario di riferimento per un ampio bacino della provincia di Messina.

Secondo quanto evidenziato dal parlamentare regionale, la riduzione delle attività di Patologia clinica dell’ospedale di Milazzo, classificato come DEA di primo livello, ha comportato il trasferimento di numerose prestazioni diagnostiche verso Barcellona Pozzo di Gotto, senza un contestuale rafforzamento di organici e dotazioni. «Il risultato è un sovraccarico di lavoro, difficoltà nella gestione e tracciabilità dei campioni e un rischio concreto per la sicurezza dei processi diagnostici», ha dichiarato Sciotto.

Particolare attenzione viene posta sulla situazione del personale tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ritenuto numericamente insufficiente rispetto ai carichi di lavoro, e sulle condizioni del Pronto soccorso generale, dove si registrerebbero carenze di infermieri, operatori socio-sanitari e personale ausiliario, con ripercussioni sull’ordinario svolgimento delle attività. Lo scenario, secondo quanto riportato, sarebbe destinato a peggiorare dal 1° gennaio 2026, a causa della perdita di ulteriori unità infermieristiche non compensate.

Ulteriori criticità riguardano l’assenza di una guardia attiva di Pediatria al Pronto soccorso, che comporta il trasferimento dei pazienti pediatrici verso altri presidi. «È stato rappresentato anche il bisogno di un mezzo dedicato ai trasferimenti pediatrici con personale infermieristico specifico, ma non risultano risposte concrete», ha aggiunto Sciotto.

Con l’interrogazione, il deputato chiede alla Regione se sia a conoscenza delle problematiche segnalate e quali misure urgenti intenda adottare per garantire il pieno funzionamento dell’ospedale.

