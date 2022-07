Salute – Razza: «Sanità “smantellata”? Barbagallo sbaglia ancora»

«Consiglio all’onorevole Barbagallo di seguire domani la conferenza stampa in cui presenterò i dati ufficiali della nostra gestione sulla mobilità sanitaria. Scoprirà che, come spesso gli capita, anche questa volta ha gravemente sbagliato».

Così l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza in merito alle dichiarazioni rese dal segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo in seguito al provvedimento dell’assessorato sui tetti di spesa e alle risorse economiche per l’assistenza ospedaliera privata per il biennio 2022-2023.