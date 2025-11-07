Sanità Pubblica, chieste 15 misure cautelari per imprenditori e funzionari

La Procura di Palermo ha avanzato la richiesta di quindici misure cautelari nell’ambito di un’indagine riguardante presunte irregolarità nella gestione di appalti e forniture nel settore sanitario regionale. La richiesta prevede otto provvedimenti di custodia in carcere, quattro ai domiciliari e tre misure interdittive nei confronti di altrettante società. L’inchiesta, condotta dagli inquirenti palermitani, approfondisce il funzionamento di una presunta rete di rapporti illeciti tra imprese private e strutture pubbliche sanitarie.

Figura centrale dell’indagine è Antonino Maria Ninni Sciacchitano, 65 anni, commercialista originario di Corleone, già sottoposto ai domiciliari nell’ambito di un precedente procedimento denominato “Sorella Sanità bis”. Per Sciacchitano è stato ora richiesto il trasferimento in carcere, poiché ritenuto dagli investigatori il coordinatore di un gruppo che avrebbe usufruito di contatti con funzionari compiacenti e imprenditori attivi nel settore delle forniture ospedaliere.

La Procura ha inoltre richiesto la custodia cautelare in carcere per Catello Cacace, 61 anni, imprenditore campano; Umberto Maggio, 71 anni, titolare della Pacifico Srl; Umberto Perillo, 58 anni, rappresentante della E.Medical Srl; Giuseppe Valentino, 51 anni, collaboratore della Svas Biosana; Gaetano Di Giacomo, 52 anni, e Massimiliano De Marco, 48 anni, legati alla Servizi Ospedalieri Spa; e Diego Russo, 49 anni, rappresentante della E.Medical.

La misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è stata proposta per Milko De Seta, 54 anni; Vincenzo Criscuolo, 56 anni; Alba Cristodaro, 47 anni, responsabile unico del procedimento all’Arnas Civico di Palermo; e Aldo Albano, 63 anni, provveditore dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello. Le società Pacifico Srl, E.Medical e Servizi Ospedalieri potrebbero essere sottoposte al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.

