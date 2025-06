“Sanità Per Tutti”, manifestazione del M5S a Palermo contro le liste d’attesa

Oltre millecinquecento persone hanno partecipato oggi alla manifestazione “Sanità per tutti” promossa dal Movimento 5 Stelle in piazza Bologni a Palermo, per denunciare le criticità del sistema sanitario regionale. Nonostante le alte temperature, cittadini provenienti da varie province siciliane si sono radunati per esprimere dissenso nei confronti dell’attuale governance della sanità locale.

Sul palco, il coordinatore regionale M5S, Nuccio Di Paola, ha dichiarato: “Dalla piazza di Palermo parte oggi l’alternativa al governo Schifani. Mettiamo al primo posto i diritti, buttando fuori la politica dalla sanità, mettendo gran parte dei fondi regionali disponibili nella prossima manovra economica per abbattere la vergogna delle liste d’attesa”.

A sostegno dell’iniziativa è intervenuto da Roma il presidente nazionale del M5S, Giuseppe Conte. Hanno inoltre preso parte al presidio il capogruppo all’Ars, Antonio De Luca, insieme a numerosi parlamentari pentastellati, tra cui il senatore Roberto Scarpinato e l’eurodeputato Giuseppe Antoci.

All’appello hanno risposto anche rappresentanti di partiti e sigle sindacali: Pd, Avs, Controcorrente, Cgil, Sinistra Futura, Prc, Pci, Psi, PeR e vari gruppi civici. Dal palco, Di Paola ha aggiunto: “Dobbiamo fare subito qualcosa per invertire la rotta di questo sistema col navigatore puntato verso il precipizio, a cominciare dalla guerra contro le immortali e immorali liste d’attesa che Schifani ha azzerato solo a chiacchiere”.

