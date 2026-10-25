Sanità nei Nebrodi, Sciotto denuncia fondi insufficienti per le analisi

I fondi destinati alle analisi cliniche in convenzione nei Comuni di San Fratello e Torrenova sarebbero insufficienti a garantire la continuità delle prestazioni per un bacino di circa 8.000 cittadini. A sollevare la questione è il deputato regionale di Sud chiama Nord, Matteo Sciotto, che ha presentato un’interrogazione all’Assemblea regionale siciliana, sottoscritta anche dai parlamentari Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo.

Secondo quanto riferito da Sciotto, il budget annuale assegnato ai due Comuni ammonterebbe a circa 75.000 euro, con risorse che in alcuni periodi si esaurirebbero già nei primi giorni del mese. Una situazione che rischierebbe di compromettere l’accesso alle prestazioni diagnostiche in convenzione, soprattutto per la popolazione anziana e per i residenti delle aree montane, distanti dai principali presidi sanitari.

Il parlamentare evidenzia inoltre presunte disparità nella distribuzione dei finanziamenti tra le strutture accreditate della provincia di Messina. Dai dati relativi al 2025 emergerebbero assegnazioni superiori a 250.000 euro per territori con circa 5.700 abitanti e oltre 125.000 euro per Comuni con 4.400 residenti, rispetto ai 75.000 euro destinati a San Fratello e Torrenova.

Un’ulteriore criticità riguarderebbe le prestazioni erogate oltre i limiti di spesa nel periodo 2023-2026, per le quali il mancato rimborso supererebbe i 100.000 euro. Secondo Sciotto, le segnalazioni rivolte all’Asp di Messina non avrebbero finora prodotto una soluzione strutturale.

Attraverso l’interrogazione, il deputato chiede alla Regione di chiarire i criteri adottati nella ripartizione delle risorse, verificare le differenze tra i territori e valutare il riconoscimento economico delle prestazioni già effettuate. Sollecita inoltre finanziamenti stabili per assicurare la continuità dei servizi diagnostici.

«Non è accettabile che chi vive nei piccoli Comuni delle aree interne debba scegliere tra percorrere chilometri, pagare di tasca propria gli esami o rinunciare del tutto agli accertamenti», conclude Sciotto.

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