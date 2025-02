Sanità, Maxi Concorso ASP Trapani: selezione per 191 medici specialisti

Nel primo anniversario dall’insediamento del direttore generale Ferdinando Croce (nella foto), l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha pubblicato un avviso per il reclutamento di 191 medici con contratto a tempo indeterminato. L’iniziativa riguarda diverse specializzazioni e mira a potenziare il personale sanitario della provincia.

Tra i posti disponibili, 50 sono riservati a specialisti in Medicina d’emergenza urgenza, destinati ai Pronto soccorso dei sette ospedali del territorio, mentre 21 posizioni sono rivolte ad anestesisti. L’elenco completo delle discipline e dei posti a concorso è consultabile nel bando ufficiale.

Ferdinando Croce ha espresso fiducia nell’adesione da parte di giovani professionisti, sottolineando l’importanza del coinvolgimento delle università per garantire la continuità dell’iniziativa. “Ci aspettiamo una grande partecipazione di giovani professionisti – ha dichiarato Croce – ed è anche alle università che ci rivolgiamo per rendere strutturale questa iniziativa, ponendo in essere contemporaneamente una serie di azioni per il benessere organizzativo del personale, così da rendere sempre più attrattiva la nostra azienda”.

L’ASP Trapani conferma così il proprio impegno nel rafforzamento dell’organico sanitario, cercando di migliorare i servizi offerti e la qualità dell’assistenza.

