Sanità – Lupo: “Con Musumeci commissario Covid Sicilia ultima in classifica per vaccinazioni”

Sanità – Lupo: “Con Musumeci commissario Covid Sicilia ultima in classifica per vaccinazioni”

“La Sicilia con il 35,6 per cento è purtroppo l’ultima regione d’Italia per numero di vaccini somministrati in rapporto alla popolazione. Un dato allarmante che conferma il fallimento della campagna vaccinale di cui è responsabile il presidente della Regione, commissario regionale Covid ed assessore ad interim alla Salute Nello Musumeci”. Lo dice Giuseppe Lupo capogruppo Pd all’Ars.

“Come se non bastasse – continua il parlamentare regionale – la Sicilia con l’82,4 per cento è ultima anche per numero di dosi somministrate rispetto alle dosi consegnate. Musumeci – prosegue Lupo – consegni i vaccini ai medici di famiglia ed alle guardie mediche affinché possano vaccinare gli assistiti soprattutto nei comuni lontani dagli hub vaccinali. Non basta potenziare gli hub nelle città metropolitane se non si attivano hub vaccinali nei grandi comuni come Carini, dove risulta vaccinato solo il 5 per cento della popolazione. Musumeci accetti il confronto – conclude Lupo – e venga in aula a chiarire come intende incrementare il numero di vaccini giornalmenti somministrati che non sono mai stati più di 37 mila a fronte dell’obiettivo di 50 mila assegnato dal commissario nazionale Covid”.