Sanità  – Lupo: “Bene esenzione ticket per esami post Covid annunciata dal ministro Speranza”

“In Sicilia  Musumeci predisponga strutture  adeguate. Condivido pienamente la decisione, annunciata dal ministro Speranza, di stanziare 50 milioni di euro  a copertura delle spese sanitarie per esami diagnostici e terapie  per i pazienti clinicamente guariti dal Covid, ma che per lungo tempo risentono dei pesanti strascichi della patologia.” Lo ha sottolineato con un post sulla pagina Facebook personale il capogruppo Pd all’ars Giuseppe Lupo sottolineando l’importanza di sostenere i cittadini che hanno contratto il virus con la totale esenzione del ticket sanitario per tutti gli esami riconducibili al Covid.

“Presenterò una mozione parlamentare all’Ars  – ha aggiunto Lupo – per impegnare l’assessore alla Salute ‘ad interim’ Musumeci a predisporre  in Sicilia strutture sanitarie adeguate per esami diagnostici, cure e riabilitazione per le conseguenze del Covid.”