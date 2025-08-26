Sanità, Codacons chiede dialogo tra medici di base ed emergenza

Il Codacons ha richiamato l’attenzione sulle tensioni emerse tra medici di famiglia e personale dei pronto soccorso, sottolineando i possibili effetti negativi che tali contrasti potrebbero avere sui pazienti. L’associazione, tramite il segretario nazionale Francesco Tanasi, ha ribadito la necessità di garantire ai cittadini un sistema sanitario coeso e privo di incertezze.

“Non è accettabile – ha dichiarato Tanasi – che eventuali frizioni tra professionisti si traducano in disorientamento per chi ha bisogno di assistenza. Il cittadino deve poter contare su un sistema sanitario coeso, capace di accompagnarlo dal territorio all’ospedale con chiarezza e sicurezza. Il Codacons è pronto a farsi mediatore per favorire un dialogo costruttivo e continuo tra i diversi livelli di cura”.

Secondo l’associazione, un coordinamento stabile e una collaborazione strutturata tra la medicina generale e l’area dell’emergenza-urgenza rappresentano condizioni essenziali per rafforzare la fiducia dei cittadini e per assicurare un’assistenza tempestiva ed efficace.

Il Codacons si è detto disponibile a presentare una proposta volta a favorire una maggiore integrazione tra i professionisti del settore, con l’obiettivo di costruire un percorso di cura chiaro e sicuro, che ponga il paziente al centro delle azioni sanitarie. “Il nostro impegno è promuovere una proposta concreta che favorisca una maggiore integrazione tra professionisti, mettendo davvero al centro il paziente e assicurandogli un percorso di cura unico, chiaro e sicuro”, ha concluso Tanasi.

