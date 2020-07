Sanità – Barbagallo: “Sistema regionale disastrato, ospedale Bronte esempio emblematico”

‚ÄúSiamo molto preoccupati per lo stato in cui versa il sistema sanitario regionale. Il Partito Democratico √® per una sanit√† pi√Ļ giusta ed equa che parta dai territori e che sia a misura di cittadino in tutto il territorio regionale. L‚Äôospedale di Bronte, da questo punto di vista, √® il caso emblematico dei disastri della sanit√† siciliana‚ÄĚ. Lo dice il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo che, come primo atto ufficiale, ha scelto il ‚ÄúCastiglione Prestianni‚ÄĚ di Bronte, per denunciare le gravi carenze dell‚Äôintero sistema sanitario siciliano.

‚ÄúAbbiamo fatto numerosi atti ispettivi prosegue Barbagallo – che riguardano non solo il fermo dei lavori di ampliamento del nosocomio, ma anche le gravissime carenze di personale, confermate anche nel sopralluogo di oggi con reparti come il Pronto soccorso, Cardiologia, Laboratorio di analisi, Ortopedia, in cui si registra una carenza di oltre il 70% dei medici previsti in pianta organica‚ÄĚ.

‚ÄúCi sono grosse responsabilit√† anche da parte di chi ha la gestione e il controllo dell‚Äôattivit√† del personale: ad esempio, ci sono due medici dell‚Äôospedale di Bronte che inspiegabilmente vengono trasferiti in servizio ad altri presidi territoriali solo per compiacere qualche amico degli amici. Oggi il Partito Democratico ‚Äď afferma – denuncia queste gravi violazioni e gli atteggiamenti compiacenti e omertosi che danneggiano i cittadini, i pazienti e l‚Äôintera comunit√†‚ÄĚ.

Sull‚Äôargomento interviene anche il primo cittadino di Bronte, Graziano Calanna: ‚ÄúLa situazione √® paradossale. Perch√® ad una grave carenza documentale non corrisponde una situazione altrettanto disastrata per quello che concerne l‚Äôerogazione dei servizi. Questo grazie ad un personale medico e paramedico, veri e propri angeli, che cerca di sopperire alle mancanze di chi ha il governo dell‚Äôospedale. Non riscontriamo ‚Äď conclude – una politica di sostegno da parte della direzione generale dell‚ÄôAsp‚ÄĚ.