SangiorGiocando 2025 dedicata alla campionessa Anna Rita Sidoti

A San Giorgio di Gioiosa Marea si terrà dal 18 al 20 luglio 2025 la settima edizione di “SangiorGiocando …una marcia in più”, evento dedicato ad attività ludico-sportive rivolte a bambini e ragazzi. L’iniziativa prevede due pomeriggi, il 19 e 20 luglio, in memoria della campionessa Anna Rita Sidoti. Le squadre partecipanti saranno composte da un massimo di sei componenti, con una suddivisione per fasce d’età che va dai 4 ai 14 anni (categorie 4-5, 6-8, 9-11, 12-14 anni) e dovranno includere almeno due femmine.

L’iscrizione, con un contributo di 7 euro comprensivo della copertura assicurativa, dovrà essere effettuata entro domenica 30 giugno. Anche per questa edizione, i partecipanti riceveranno in omaggio la maglietta ufficiale dell’evento, recante la scritta “Una marcia in più… Edizione 2025”.

Le iscrizioni si possono inviare tramite WhatsApp ai numeri 348.3311726 (Nadia) o 347.2692413 (Teresa), allegando il modulo di iscrizione della squadra. L’organizzazione invita a una partecipazione numerosa. – Ricordando Anna Rita.

