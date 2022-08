San Vito Lo Capo – Interdizione spiagge il 13 – 14 – 15 agosto dalle 21 alle 6 del mattino

Le spiagge libere del territorio comunale di San Vito Lo Capo saranno interdette alla fruizione dalle ore 21.00 alle ore 06:00 (del giorno successivo) nelle giornate del 13 – 14 – 15 agosto 2022. Lo prevede l’ordinanza sindacale n.19 dell’11 agosto emanata dal sindaco Giuseppe Peraino.

Il provvedimento – si legge nell’ordinanza – è stato preso a salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica per evitare l’uso di tende e accampamenti, l’accensione di falò e fuochi o il pernottamento sulla spiaggia, l’abbandono indiscriminato di rifiuti sull’arenile, nonché la produzione di suoni a mezzo di altoparlanti o di amplificatori.

“E’ volontà dell’Amministrazione – dice il sindaco Giuseppe Peraino – rafforzare la cultura del rispetto del decoro urbano e dell’ambiente in generale e in particolare salvaguardare le nostre spiagge, luoghi di significativo pregio naturalistico e di sviluppo turistico del territorio comunale. Con questo provvedimento, preso di concerto con il comandante della polizia municipale – aggiunge il sindaco -, vogliamo scongiurare tutta una serie di criticità che si verificano nelle giornate festive, quando si registra una massiccia affluenza di turisti,  come l’accensione di fuochi sulle spiagge e la presenza,  anche nelle prime ore del mattino, di giovani che impedisce agli operatori addetti alla pulizia di procedere in maniera capillare alla pulizia degli arenili”.

Negli orari di interdizioni delle spiagge verranno effettuati controlli congiunti da parte del personale della Polizia Municipale, della Guardia Costiera e dell’Arma dei Carabinieri.